وليد بركات: نحن مع الحراك الحاصل في المناطق اللبنانية وجزء منه

أكد الأمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني ​وليد بركات في حديث تلفزيوني​ "إننا مع الحراك الحاصل في المناطق اللبنانية وجزء منه"، مشيراً إلى "إننا بحاجة ل​حكومة​ إنقاذ وطني يشارك فيها الجميع لانقاذ البلد الوطن اي الحراك والقوى السياسية وإذا ضاع البلد يضيع الجميع".

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