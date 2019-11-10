درغام: الجميع موافق على تمثيل الحراك داخل الحكومة وأرى أن الاستشارات باتت قريبة

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب أسعد ردغام "إننا مع كل مطالب الناس المتواجدين في الشارع في مختلف المناطق اللبنانية"، مشيراً إلى ان "أي حكومة شتتشكل عليها أن تحظى بثقة ​المجلس النيابي​ وموافقة المكونات السياسية وسنصل إلى حكومة تلبي طموحات ​الشعب اللبناني​ وتحافظ على المكونات السياسية وتكون تحت سقف ​الدستور​ أي حكومة تكنوسياسية".

وفي حديث تلفزيوني، اعتبر درغام "إننا وصلنا الى وضع خطير مشرّع على كل الاحتمالات ويجب التسريع بتشكيل ​الحكومة​ واعتقد أننا سنصل في نهاية المطاف الى حكومة "تكنوسياسية"، مشيراً إلى أن "المطلوب تقديم التنازلات المطلوبة من اجل الوصول إلى حكومة سريعا لاننا بتنا في قلب العاصفة وعلينا أن يكون لدينا حكومة جديدة وجدية لمواجهة العاصفة وتحفف من أضرارها ونخرج منها بأقل قدر ممكن من الخسائر".

ولفت إلى أنه "على الحكومة ان تحظى بموافقة الفريق السياسي المتواجد في ​السلطة​ من أجل ان تنتج والجميع موافق على تمثيل ​الحراك الشعبي​ داخل الحكومة وأرى أن ​الاستشارات النيابية​ أصبحت قريبة"، مشيراً إلى أن "رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ أكد إننا نريد حكومة أخصائيين تحت سقف الدستور ولسنا متمسكين بتوزير أي شخص من "التيار الوطني الحر" بل نريد حكومة تلبي مطالب الناس".