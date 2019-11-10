اعتصام أمام سراي بيت الدين

نفذ عدد كبير من أبناء الشوف، اعتصاما عصر اليوم أمام سرايا بيت الدين، رفعوا خلاله الأعلام الوطنية ولافتات تدعو إلى مكافحة الفساد و"استرجاع الأموال المنهوبة"، و"الإسراع بتأليف حكومة اختصاصيين توحي بالثقة"، وذلك على وقع الأغاني الوطنية التي بثت عبر مكبرات للصوت.
ودعا منظمو الوقفة، أبناء المنطقة، إلى "المشاركة في الاعتصامات امام المقرات الرسمية في المنطقة والعاصمة، حتى تحقيق مطالب الشعب".
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