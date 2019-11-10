تظاهرة مركزية لمحافظة بعلبك الهرمل في بلدة الفاكهة

أقام شباب الحراك في بلدة ​الفاكهة​ ​تظاهرة​ مركزية لمحافظة ​بعلبك الهرمل​ تحت عنوان من ​البقاع​ الشمالي الى كل ​لبنان​، أحياها الفنان احمد كعبور في ساحة منطقة الزيتون الفاكهة حضرها شبان وشبات وفاعليات من كافة مناطق البقاع رفعت خلالها اعلام لبنانية ولافتات هتفت بمحاسبة الفاسدين واسترجاع ​المال​ المنهوب ورحيل ​السلطة​ الفاسدة وتشكيل ​حكومة​ تكنوقراط تعالج ​الوضع الاقتصادي​.

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