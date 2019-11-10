أعلن "اللقاء النقابي التشاوري" انه "بعد الاطلاع على اقتراح قانون العفو العام الذي سيناقشه مجلس النواب بعد غد الثلاثاء، يتبين أن هذا القانون فصل على قياس الفاسدين في السلطة، بحيث يفلتون من المحاسبة على ما ارتكبوه من جرائم سياسية واجتماعية واقتصادية بحق الشعب، بعد أن عاثوا في المال العام والاقتصاد الوطني فسادا ما بعده فساد".
وفي بيان له، لفت اللقاء الى أن "البند المتعلق بجرائم الخيانة والتجسس والارهاب، الذي يقضي بخفض عقوبة المجرمين، يطرح سؤالا كبيرا عن امرار عودة العملاء وتخفيف الأحكام التي من المتوجب ان تصدر بحقهم. وانطلاقا مما تقدم، ومن قضايا عديدة أخرى تضمنها اقتراح القانون، ومنها ما يتعلق بخرق الدستور عبر تغييب فصل السلطات والمحكمة الخاصة، ندعو الشعب اللبناني الى التعبير عن رفضه له بكل الوسائل السلمية المتاحة ومنع إقراره".
كانت هذه تفاصيل خبر اللقاء النقابي التشاوري: لمنع إقرار اقتراح قانون العفو العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.