جورج عطالله: لا لقانون العفو لأننا لن نقبل بتشريع الجريمة

اكد عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​جورج عطالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "لا للعفو عن قاتل العسكري ولا قاتل المدني لا عن سارق ​المال​ العام ولا مال الأفراد لا للعفو عن الارهابي والعميل ولا عن تاجر ​المخدرات​ او زارعها ولا للعفو على من تهرب جمركياً ولا عن من كان فاسداً أو مُفسداً. لا للعفو عن أي جرم، ببساطة لا لقانون العفو لأننا لن نقبل بتشريع الجريمة".

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