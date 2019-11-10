مصدر أردني لـRT: لا تمديد ولا تجديد للملحقين الخاصين باتفاقية السلام مع إسرائيل

أكد مصدر في ​وزارة الخارجية​ ​الأردن​ية لقناة "​روسيا اليوم​" أنه "لا تمديد ولا تجديد للملحقين الخاصين في اتفاقية ​السلام​ الأردنية ال​إسرائيل​ية، اللذين صدر بموجبهما قانونان نظما حق الانتفاع للإسرائيليين"، مشيراً إلى أن "الأردن مارس حقه القانوني الذي جسدته الاتفاقية بعدم تجديد الملحقين، ويحترم التزامه القانوني أيضا باحترام أي حقوق ترتبت من الاتفاقية وهي محصورة في احترام الملكية الخاصة في الباقورة والسماح بحصاد ما زرع قبل انتهاء العمل بالملحقين في الغمر وفق القانون الأردني".

ولفت إلى انه "في ما يتعلق بالباقورة أقرت اتفاقية السلام بملكية خاصة لـ820 دونما، وأن الأردن سيسمح لأي مواطن إسرائيلي يثبت ملكيته الحصول على تأشيرة دخول من ​السفارة​ في ​تل أبيب​ لدخول المملكة عبر الحدود الرسمية وستحترم حق الملكية حسب القانون الأردني ووفقه"، مشيراً إلى أنه "بالنسبة لأراضي الغمر البالغة أكثر من 4 آلاف دونم فهي أراض مملوكة للخزينة منحت الاتفاقية إسرائيل حق انتفاع منها وانتهى اليوم بانتهاء العمل بالملحقين".

وبين أن "الأردن ووفق التزامه القانوني سيسمح بحصاد ما كان زرع قبل انتهاء العمل بالملحقين، لكن حسب القانون ستمنح تأشيرات دخول للمزارعين ومن دون الاستثناءات التي كانت ممنوحة وفق الملحق"، مشددا على أن "الأمر سيكون لمرة واحدة فقط لحين حصاد المحصول المكون من خضار فقط".