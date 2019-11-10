شكرا لقرائتكم خبر عن خطط تنمية سيناء أمام "دفاع النواب" الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، الأسبوع القادم، وبالتزامن مع انعقاد جلسات البرلمان، اجتماعا لمناقشة ومتابعة خطط تنمية سيناء وآخر التطورات فيها بحضور الجهات المعنية.

وأكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن المشروعات التنموية التي تُجرى على أرض سيناء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي "غير مسبوقة"، وتعمل على خلق فرص واسعه للشباب ومواطني المحافظتين وإحداث نهضة تنموية بها تجعلها منطقة جاذبة للاستثمارات.

وأوضح عامر، أنه في إطار الاهتمام البرلماني للوقوف على أخر المشروعات التنموية في سيناء، ستعقد اجتماعا الأسبوع القادم، بحضور الجهات المختصة في هذا الصدد، لاسيما وأن تنميتها يعد بمثابة سياج أمني قومي ضد الإرهاب ويمنع استغلال العناصر الإرهابية لهذه المنطقة.

Advertisements

ووجهت الحكومة في خطتها العام الجاري استثمارات حكومية بحوالي 5.23 مليار جنية خلال العام الجاري 2019/2020 لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء بنسبة زيادة تقدر بنحو 75.1% مقارنة بالعام الماضي 2018/2019، وبما يٌشكل نحو 2.5% من جملة الاستثمارات الحكومة الموزعة، وتمول الخزانة العامة 76.7% منها بقيمة 4 مليار جنية.