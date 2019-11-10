وفاة غامضة لـ”عساس” بالعرائش..عثر عليه غارقا في دمائه بساقية مهجورة

جريمة بشعة تلك التي حدثت مساء أمس السبت، وراح ضحيتها شاب عشريني، عثر عليه مدرجا في دمائه، بساقية مهجورة، في مزرعة تقع بين ثلاث دواوير “اولاد مصباح” ودوار “بداوة الشجرة” و”الكحانة”، ضواحي العرائش.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الهالك كان قيد حياته حارسا ليليا، يبلغ من العمر 28 سنة، ترك طفلين أحدهما يبلغ ثلاث سنوات، بينما يبلغ الطفل الثاني سنة ونصف.

وأفادت المصادر ذاتها، أنه تم نقل الجثة إلى المستشفى الإقليمي “للا مريم” بالعرائش، بعد معاينة عناصر الدرك الملكي لمسرح الجريمة.

هذا، وأعلنت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها، انها دخلت على خط القضية، بعدما تقدمت زوجة الهالك بطلب المؤزارة؛ حيث صرحت زوجة الهالك للرابطة ذاتها، أن زوجها تلقى تهديدا بالقتل أول أمس الجمعة من طرف أحد الأشخاص.

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وأوضحت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، فرع العرائش، أنه تم القبض على شخص اعترف بارتكاب جريمة القتل؛ في حين أن عائلة الضحية تصر أن من قتل الهالك، هم مجموعة من الأشخاص وليس شخص واحد.