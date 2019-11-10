بعد مريم أمجون.. فاطمة الزهراء أخيار تقترب من لقب تحدي القراءة العربي

تأهلت التلميذة المغربية، فاطمة الزهراء أخيار، الجمعة، للمرحلة النهائية من مسابقة “تحدي القراءة العربي”، لتصبح قريبة جدا من تحقيق إنجاز التلميذة المغربية مريم أمجون التي حققت اللقب السنة المنصرمة.

وأسفرت التصفيات نصف النهائية، عن تأهل 5 تلاميذ عرب للتنافس على لقب بطل تحدي القراءة العربي لعام 2019، وهم فاطمة الزهراء أخيار من المغرب، وهديل أنور من السودان، وجمانة المالكي من السعودية، وآية بوتريعة من تونس وعبد العزيز الخالدي من الكويت، وذلك بعد خروج كل من مزنة نجيب من الإمارات ونعيمة كبير من الجزائر.

ويرتقب أن تجرى منافسات النهائي يوم الأربعاء القادم، ليتم تتويج بطل تحدي القراءة العربي بجائزة تصل قيمتها إلى نصف مليون درهم إماراتي.

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وتتابع فاطمة الزهراء أخيار، التي يبلغ عمرها 15 سنة، دراستها في الثانوية التأهيلية القاضي عياض، التابعة لأكاديمية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة.

وتمثل أخيار المغرب في الدورة الرابعة للمسابقة النهائية لتحدي القراءة العربي، بعد فوزها باللقب على المستوى الوطني، وقد توجها بذرع الفوز وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، في حفل أقيم في مدينة الدارالبيضاء.