بحضور ثلاثة مغاربة.. زياش ولبيض يساهمان في فوز أجاكس برباعية نظيفة

تغلب فريق أجاكس أمستردام، اليوم الأحد، على ضيفه أوتريخت بأربعة أهداف دون رد، لحساب مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الهولندي.

وشهدت المباراة إقحام إريك تين هاغ مدرب الأجاكس، الثلاثي المغربي حكيم زياش، ونصير مزراوي، وزكرياء لبيض، منذ البداية، علما أن مزراوي تم تغييره في الدقيقة 55، ولبيض عند الدقيقة 76، بينما لعب زميلهما زياش المباراة كاملة.

وساهم الثنائي لبيض، وزياش، في الفوز العريض لبطل هولندا، بتقديمهما تمريرتين حاسمتين في الهدفين الثالث والرابع على التوالي.

وأنهى صاحب الأرض الشوط الأول من اللقاء متقدما بثلاثية نظيفة، افتتحها ڤان دي بيك بعد مرور 14 دقيقة، ثم ضاعف زميله دوشان تاديتش بعده بعشر دقائق الكفة، قبل أن ينجح لبيض في أول ظهور له مع الأجاكس هذا الموسم، في وضع بصمته في رباعية فريقه، بعدما قدم تمريرة حاسمة لدي بيك في الدقيقة 40، وقع على إثرها هدفه الشخصي الثاني والثالث لزملائه.

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وظهر زياش، في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 66، ليقدم بدوره تمريرة لزميله ليساندرو مارتينيز، الذي اختتم مهرجان أهداف فريقه، في شباك أوتريخت.

ومكن هذا الانتصار، أجاكس من تعزيز صدارته رافعا رصيده للنقطة 35، بينما تجمد مجموع نقاط أوتريخت عند النقطة 23 في المركز الرابع.