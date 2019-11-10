توقيف ناشط في “حراك الريف” ببلجيكا بعد وصوله لمطار الحسيمة

أعلنت عائلات معتقلي “حراك الريف”، اليوم الأحد، أن أحد نشطاء الحراك في أوروبا، تم اعتقاله أمس السبت، مباشرة بعد وصوله لأرض الوطن.

وقالت جمعية “ثافرا” لعائلات المعتقلين، إن محمد الأحمدي، تم اعتقله بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة مساء أمس السبت، أثناء عودته من بلجيكا.

وأوضحت ذات المصادر، أن الأحمدي عاد أمس السبت، لرؤية والده المريض، قبل أن يتم توقيفه في المطار، ونقله حوالي الساعة التاسعة ونصف ليلا من المطار إلى مفوضية الأمن الوطني بالحسيمة حيث لا يزال موقوفا إلى الآن.

وتقول ذات المصادر، إنه لم تعرف لحد الآن أسباب توقيف الأحمدي، وما إذا كان سيحال على النيابة العامة أم سيتم الافراج عنه بعد الاستماع إليه من طرف مفوظية الأمن بمدينة الحسيمة.