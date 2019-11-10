إطلاق سراح حيتان روسية بضغوط نجوم هوليوود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، عن استكمالها إطلاق سراح عشرات الحيتان البيضاء الأسيرة، إثر مناشدة من نجوم هوليوود الناشطين بيئيا، وتدخل من الرئيس فلاديمير بوتين شخصيا.

وكانت الحيتان محتجزة في ظروف صعبة في خليج قرب ميناء ناخودكا، على المحيط الهادي، بعد أن تم صيدها العام الماضي، وبيعها لمتنزهات بحرية في الصين، إلى جانب 11 من الدلافين، ووصفت وسائل الإعلام الروسية مكان أسرها باسم "سجن الحيتان".

وقال معهد دراسات الأسماك وعلوم البحار الروسي في بيان: "انتهت عملية إطلاق الثدييات البحرية إلى موطنها الطبيعي في البحر في منطقة بريموري". وأضاف البيان أنّ "كل الحيتان المتبقية أطلق سراحها في خليج أسامشن... يوم الأحد 10 تشرين الثاني/ نوفمبر“وتابع أن العملية بدأت قبل خمسة أيام.

مشيرًا إلى أن معاناة الدلافين المحتجزة مع 87 حوتا أبيض، أثارت مناشدات دولية ودعم مشاهير منهم الممثل ليوناردو دي كابريو، لالتماس اجتذب نحو 1.5 مليون توقيع يدعو إلى إعادتها للمحيط.

وأمر الكرملين السلطات المحلية بالتدخل، وبدأ المسؤولون إطلاق سراحها على دفعات في أواخر حزيران/ يونيو. وانتقدت منظمة السلام الأخضر "غرينبيس"، الطريقة التي أطلق بها سراح الحيتان والتي قطعت فيها، مسافة 1800 كيلومتر، بحيث أفاد علماء دوليون إنها تمت بشكل متسرع وفي سرية وربما عرضت الحيوانات لخطر النفوق.