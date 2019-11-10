سورية: 8 قتلى بانفجار سيارة مفخّخة بمنطقة سيطرةٍ تركية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل 8 أشخاص، وأُصيب أكثر من عشرين آخرين، بجروح متفاوتة، اليوم الأحد، في انفجار سيارة مفخخة في منطقة سيطرة القوات التركية في شمال سورية، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان.

وجاء في البيان أن "ثمانية مدنيين قتلوا وأصيب أكثر من عشرين بجروح في اعتداء بالسيارة المفخخة"، ونسب التفجير إلى وحدات حماية الشعب الكردية.

وأوضحت وزارة الدفاع أن الانفجار وقع في قرية تقع جنوب مدينة تل أبيض السورية الحدودية مع تركيا، في منطقة باتت تحت سيطرة القوات التركية والمقاتلين السورييين التابعين لها بعد هجوم واسع الشهر الماضي.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الانفجار وقع في بلدة سلوك الواقعة على بعد نحو عشرين كيلومترا جنوب شرق مدينة تل أبيض.

وأوضح المرصد أن التفجير أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح، دون أن يفصح ما إذا كانوا من المدنيين أو العسكريين. ولم ينسب المرصد التفجير إلى أي جهة.

Advertisements

وكانت تركيا، قد شنت الشهر الماضي، هجوما في شمال شرق سورية، استهدف وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها "إرهابية"، في حين تتعاون معها غالبية الدول الغربية في الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأتاح الهجوم التركي الذي أطلق عليه اسم "نبع السلام" سيطرة القوات التركية مع الميليشيات السورية الموالية لها على شريط حدودي بطول 120 كيلومترا، وبعمق نحو ثلاثين كم، يمتد بين مدينتي تل أبيض ورأس العين.

وأوقفت أنقرة عملياتها العسكرية بعد التوصل إلى اتفاقين مع كل من واشنطن وموسكو تضمنا سحب القوات الكردية من المناطق الحدودية بين سورية وتركيا.

وتسبب الهجوم التركي بمقتل عشرات المدنيين ونزوح عشرات آلاف الأشخاص، ولقي إدانة واسعة من قبل المجتمع الدولي.