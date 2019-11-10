الشبلي: إخلاء منزل إثر اندلاع حريق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق هائل في منطقة محاذية لقرية الشبلي، حيث اقتربت ألسنة النار من المنازل المأهولة، وجرى إخلاء منزل وإجلاء أصحابه، بعد ظهر اليوم الأحد.

وتمكنت طواقم الإطفاء والإنقاذ من إخماد الحريق، وعملت 5 طواقم إلى جانب 6 طائرات إطفاء من أجل منع انتشار النار واتساع رقعتها. وفي سياق ذي صلة، أخمدت طواقم الإطفاء والإنقاذ حريقا هائلا شب بالقرب من قريتي نين والدحي في منطقة مرج ابن عامر، فجر اليوم الأحد.

يذكر أن سلطة الإطفاء والإنقاذ أصدرت، اليوم، أمرا يقضي بمنع إشعال النار في المناطق المفتوحة التي تشكل خطرا لانتشار النار وبالتالي تشكيل خطر على حياة المواطنين والممتلكات.