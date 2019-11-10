شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ناشطة جنوبية: جندي الإمارات يساوي جيش كامل والان مع التفاصيل

الأحد 10 نوفمبر 2019 أشادت ناشطة جنوبية، اليوم الأحد، بالقوات الإماراتية.

وبثت الناشطة التي تحمل اسم "ميمي باجنوبية" تسجيلا مصورا قالت فيه "شهادة للتاريخ حين دخل الحوثيون عدن خرج أبناءها بالسلاح الخفيف لمواجهة مغول العصر" الحوثيين" الذين كانت لديهم الدبابات ومختلف الأسلحة الثقيلة". Advertisements وتابعت "بعد أن غادرت القوات الرئاسية وغيرها كنا نشاهد الكثير من أبناء عدن يموتون على أيدي الحوثيين، وفجأة جاءت قوات الإمارات الجندي منهم يساوي جيش كامل ".. وأضافت أن القوات الإماراتية دحرت المليشيا الحوثية باحترافية وفي وقت قصير". وكتبت تغريدة تشيد بموقع "إرم نيوز" بشأن الفيلم الاستقصائي عن دور الإمارات في اليمن "أهنئكم أيها السادة إرم نيوز على هذه الجهود الجباره في إخراج هذا العمل العظيم الى العالم...لتكون أكبر شهاده للتاريخ".

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