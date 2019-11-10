الحوثيون يقصفون مواقع المشتركة في حيس جنوب الحديدة

الأحد 10 نوفمبر 2019

تتواصل خروقات وانتهاكات مليشيات الحوثي الموالية لإيران على مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.



وأفادت مصادر محلية، بقيام المليشيات بإطلاق عدد من قذائف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 سقطت في أطراف المدينة صباح اليوم الأحد.

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وقالت المصادر أن عناصر المليشيا استهدفت منازل المواطنين في عدد من الأحياء الجنوبية لمدينة حيس بالأسلحة الثقيلة من عيار 23 ، وبسلاح الدوشكا وسلاح 12.7 بشكل عشوائي.

الجدير بالذكر أن المليشيات الحوثية تواصل انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة، منذ اليوم الأول للهدنة أواخر العام 2018.