اخبار العالم

الحوثيون يقصفون مواقع المشتركة في حيس جنوب الحديدة

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يقصفون مواقع المشتركة في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 10 نوفمبر 2019

تتواصل خروقات وانتهاكات مليشيات الحوثي الموالية لإيران على مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

 

وأفادت مصادر محلية، بقيام المليشيات بإطلاق عدد من قذائف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 سقطت في أطراف المدينة صباح اليوم الأحد.

Advertisements

 

 وقالت المصادر أن عناصر المليشيا استهدفت منازل المواطنين في عدد من الأحياء الجنوبية لمدينة حيس بالأسلحة الثقيلة من عيار 23 ، وبسلاح الدوشكا وسلاح 12.7 بشكل عشوائي.

 

 الجدير بالذكر أن المليشيات الحوثية تواصل انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة، منذ اليوم الأول للهدنة أواخر العام 2018.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يقصفون مواقع المشتركة في حيس جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا