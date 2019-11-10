- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أمن عدن يقبض على ساحر.. شاهد كيف يبدو وماذا بحوزته! والان مع التفاصيل
الأحد 10 نوفمبر 2019
تمكنت الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن من القبض على رجل يمارس السحر والشعوذة وتفريق الأزواج.
وتظهر على الرجل الذي قبض عليه متلبسا - وبحوزته كتب خاصة بطقوس السحر منها مجلد "السحر الأحمر" - سمات الشرك والإلحاد وفقدان البشاشث بسبب مزاولة تلك الأعمال الكفرية عياذا بالله.
وأثناء قيام رجال الأمن بتفتيش ما بحوزة المشعوذ، عثر على بطائق شخصية دست في مصاحف قرآنية، يعتقد أنها تسببت لهم بعات وأمراض مختلفة.
وتوعد أمن عدن بمتابعة وضبط كل من يمارس السحر والشعوذة، ومحاصرتهم ومعاقبتهم بأشد العقوبات الرادعة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أمن عدن يقبض على ساحر.. شاهد كيف يبدو وماذا بحوزته! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.