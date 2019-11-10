أفغانستان تعلن النصر على 'داعش' شرق البلاد

وكان تنظيم "داعش" قد انخرط في النزاع الأفغاني في عام 2015 حين سيطر على مساحات شاسعة من ولايتي ننغرهار وكونار الواقعتين قرب الحدود مع باكستان.

وقال وزير الداخلية الأفغاني للصحفيين في جلال أباد، عاصمة ولاية ننغرهار، إن "تنظيم داعش قد هُزم في ننغرهار، وتم تدمير مراكزه، في خضم عمليات متواصلة ضد الإرهابيين".

Advertisements

وأضاف :"سندمر قريبا آخر مراكز لهم. بمساعد الشعب، سنقضي عليهم بالكامل. هناك مجموعات صغيرة تابعة لهم تستسلم، وسيتم القضاء على مجموعات صغيرة أخرى في ولاية أخرى".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن أندرابي قوله، إن "تنظيم داعش يتكبّد هزيمة كاملة في أفغانستان".

من جانبه، أعلن المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار عطاء الله خوغياني استسلام 32 مقاتلا في تنظيم "داعش" للقوات الحكومية السبت.