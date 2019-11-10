طهران تؤكد استعدادها لمساعدة دول الخليج بمجال الطاقة النووية

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أن بلاده على استعداد لمساعدة دول الخليج العربية في مجال الطاقة النووية. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن صالحي قوله، إن "الدول التي انضمت إلى معاهدة باريس مصممة على منع انبعاث الغازات الملوثة خلال السنوات القليلة المقبلة، إذ تعتبر المحطات النووية إحدى الطرق للتغلب على هذه المشاكل".



وأضاف أنه "في محطة "بوشهر" للطاقة النووية وبعد مرور 6 سنوات، يعمل أكثر من 90 بالمئة من المقاولين مع حوالي 2000 خبير، فيما معظم العاملين في المحطة إيرانيون".

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