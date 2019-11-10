ألمانيا تحذّر من تقويض 'الناتو'

وأبدى الرئيس الفرنسي من "تشككه كذلك في قاعدة أمنية تفيد بأن الهجوم على عضو بالحلف يعني الهجوم على كل الحلفاء".
وأضاف ماكرون أن "غياب القيادة الأميركية يتسبب في (موت دماغي) للناتو، وحثّ أوروبا على البدء في العمل كقوة استراتيجية عالمية".
وبين، أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يشاركنا في فكرتنا عن المشروع الأوروبي"، مضيفا أن "الولايات المتحدة تبدي مؤشرات على إدارة ظهرها لنا"، ثم ضرب مثلا بانسحاب قواتها بشكل غير متوقع من الشمال السوري.
لكن ماس كتب يقول في عمود نشرته مجلة (دير شبيغل) على موقعها الإلكتروني "سيكون من الخطأ أن نقوض حلف شمال الأطلسي. بدون الولايات المتحدة لن تتمكن ألمانيا ولا أوروبا من حماية نفسها على نحو فعال".
وأيد ماس دعوة ماكرون إلى تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا، مضيفا: "لذلك نعمل مع فرنسا جاهدين على بناء أوروبا تعمل معا عن كثب في مجال السياسات الأمنية".
وحذر المسؤول الألماني من "التسبب في مواجهة بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي"، مؤكداً :"نعم نريد أوروبا قوية وذات سيادة، لكننا نحتاجها في إطار حلف شمال أطلسي قوي وليس كبديل عنه".
ودعا ماس إلى "إقامة مجلس للأمن الأوروبي تكون بريطانيا عضوا فيه بصرف النظر عن خروجها المزمع من الاتحاد الأوروبي"، مؤكداً أنه "يعمل عن كثب على هذه الفكرة مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان".
ولفت إلى أن "ألمانيا تهدف إلى تقديم إطار عمل لمجلس الأمن الأوروبي أثناء فترة رئاستها للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2020".
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