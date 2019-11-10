أمريكا تعلن عن عدد الجنود الباقين في سوريا

أعلن الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، اليوم الأحد، أن حوالي 500 إلى 600 جندي سيبقون في سوريا.
ويذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن في 19 ديسمبر الماضي، بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، بحجة هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) في سوريا.
هذا وأعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال جوزيف فوتيل، في الـ11 من شهر شباط الماضي، أنه من المحتمل أن تبدأ واشنطن خلال أسابيع سحب قواتها البرية من سوريا تنفيذاً لأمر الرئيس دونالد ترامب.
وتهجم منتقدو ترامب من سياسيي الولايات المتحدة على قراره سحب قوات أمريكية من شمالي سوريا. فمثلا، رأت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية السيناتورة امي كلوبوشار أن رحيل القوات الأمريكية من سوريا يمثل تهديدا لإسرائيل.
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