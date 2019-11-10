الناطق العسكري لعبد المهدي: الوضع هادئ في بغداد ولا وجود لشهداء بالخلاني

أكد عبد الكريم خلف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، أن الوضع هادئ في بغداد، كما لا وجود لشهداء بساحة الخلاني. وقال خلف في بيان تابعته الخليج 365، إن "الوضع هادئ في العاصمة بغداد، ولاوجود لشهداء في ساحة الخلاني وسط العاصمة".

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