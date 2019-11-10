ساحة التحرير تشهد توقيع 'شبق صحفي' للقاص علي الساعدي تضامنا مع التظاهرات

شهدت ساحة التحرير، عصر الاحد، تضامنا مع التظاهرات التي تشهدها بغداد وعدد من المحافظات توقيع كتاب "شبق صحفي" للقاص علي الساعدي. ويحتوي الكتاب، بحسب الكاتب، على 88 قصة قصيرة توثق بمضامينها المراحل المختلفة التي مر بها العراق، وتكلم ايضا عن "حكومات الظلم والفساد" المتعاقبة.

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