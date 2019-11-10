خبير باكستاني: الإمارات تحتل مكانة خاصة في الشرق الأوسط

قال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بإسلام أباد، سيد خالد جعفري، خلال مشاركته في "ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس"، إن الإمارات بلد هام للغاية وتحتل مكانة خاصة في الشرق الأوسط.

وأوضح جعفري للعين الإخبارية، أن امتلاك هذا النوع من مراكز البحث وتنظيم هذه الاجتماعات أمر مرموق، وسيسهم بشكل كبير في تعزيز القيم التي تتمتع بها الإمارات.

وأكد أن "ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس" يختصر شوطا طويلا في لقاء الأفراد سويا، وهذا أحد متطلبات العصر الحديث .





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وانطلق، الأحد، في العاصمة الإماراتية "ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس" تحت عنوان "تنافُس القوى القديمة في عصر جديد"، بمشاركة مسؤولين وباحثين وأكاديميين من مختلف دول العالم.

ويسلط الملتقى، الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبرعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الضوء على خارطة القوة بالعالم ويمهد لرسم رؤى المستقبل.





وتسعى الدورة السادسة لـ"ملتقى أبوظبي الاستراتيجي" إلى تكريس استمرارية هدفه من أجل بلورة فهْم لواقع النظامَين الإقليمي والدولي وتحولات القوة فيهما، من خلال جلسات ونقاشات تجمع -على غرار النسخ السابقة- نخبة واسعة ومتنوعة من السياسيين وصناع السياسات والأكاديميين والخبراء البارزين.

ويستضيف الحدث نخبة كبيرة من صانعي القرار والسياسيين وخبراء تحليل السياسات من دول مختلفة في العالم وتخصص إحدى جلساته لسياسات دولة الإمارات يسلّط فيها الضوء على استراتيجيات الدولة لحيازة قدرات الذكاء الصناعي وتطوير صناعة الفضاء.



