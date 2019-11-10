عمر العلماء يطالب بسرعة البدء في استثمارات الذكاء الاصطناعي

طالب عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي، بالمبادرة في الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي، وعدم انتظار الآخرين ليسبقوا إليها.

جاء ذلك في الجلسة الثانية لـ"ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس"، الذي انطلق الأحد، في العاصمة الإماراتية تحت عنوان "تنافُس القوى القديمة في عصر جديد"، بمشاركة مسؤولين وباحثين وأكاديميين من مختلف دول العالم.

ويسلط الملتقى، الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبرعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الضوء على خارطة القوة بالعالم ويمهد لرسم رؤى المستقبل.





وفي كلمته، قال "العلماء": "إن الاستثمار المبكر في الكادر البشري والبنى التحتية والتشريعات جعل دولة الإمارات تتبوأ مكانة متقدمة بين الأمم، وهناك الكثير من الفرص والتحديات التي تواجه نظام الذكاء الاصطناعي في العالم".

وحذر وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي من أن عدم فهم المسؤولين الحكوميين للتقنيات الجديدة أكبر تحديات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: "نعيش اليوم عصر الذكاء الاصطناعي لكن استخداماته قليلة مقارنة بتلك التي ستنشأ في المستقبل".

ولفت إلى أن غياب ثقافة التسامح وعدم قبول الآخر أحد أبرز أمراض العصر التي يمكن معالجتها عبر ما يوفره الذكاء الاصطناعي من منصات لتعزيز التواصل بين الثقافات.

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وتابع: "علينا العمل على صياغة ميثاق عالمي للحد من الآثار السالبة للذكاء الاصطناعي وتعزيز استخداماته الإيجابية".





وأشار عمر بن سلطان العلماء إلى أن إطلاق ملف الذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات تحقيق لرؤية قيادة الدولة الاستشرافية التي تفكر في المستقبل.

وشدد على أن الإمارات بدأت في وضع استراتيجية واضحة للذكاء الاصطناعي منذ سنوات وصولا لإنشاء وزارة خاصة به، لتصبح الدولة الأولى في استقطاب مهارات هذا القطاع في الفترة من 2015 وحتى 2018.

وواصل حديثه، قائلا: "نعمل على الكثير من المبادرات لتدريب الكادر الإماراتي في مجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز مهارات الشباب".

ومضى قائلا: "نعمل على تطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل فعال يفيد المواطن والمقيم في دولة الإمارات عبر توظيفه في قطاعات الصحة والأمن الإلكتروني وغيرها".

واختتم وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي حديثه بالتأكيد على ضرورة سن تشريعات استباقية مرنة لاستقطاب المواهب والتقنيات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي.





وتحت عنوان "تنافُس القوى القديمة في عصر جديد" بدأت، الأحد، بالعاصمة الإماراتية "ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس"، بأجندة حافلة تسلط الضوء على خارطة القوة بالعالم وتمهد لرسم رؤى المستقبل.

وتسعى الدورة السادسة لـ"ملتقى أبوظبي الاستراتيجي" إلى تكريس استمرارية هدفه من أجل بلورة فهْم لواقع النظامَين الإقليمي والدولي وتحولات القوة فيهما، من خلال جلسات ونقاشات تجمع، على غرار النسخ السابقة، نخبة واسعة ومتنوعة من السياسيين وصناع السياسات والأكاديميين والخبراء البارزين.