شكرا لقرائتكم استفتاء حول أفضل قنوات غطت تظاهرات العراق: "العربية" و"الحدث" في الصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حققت قناة "العربية" و"الحدث" المرتبة الأولى على جميع القنوات المحلية والعربية والعالمية، وذلك في استطلاع أجرته وكالة الصحافة الأوروبية بالعربية "يورو تايمز"، حول أفضل القنوات المحلية العراقية والعربية والدولية في تغطية تظاهرات العراق التي اندلعت في الأول من أكتوبر الماضي.

وشارك في الاستطلاع أكثر من سبعة آلاف شخص، وتم تقسيمه إلى 3 محاور، لاختيار أفضل قناة عراقية، وأفضل قناة عربية إخبارية، وأفضل قناة دولية.

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وفي العراق، نالت قناة "الرافدين" المرتبة الأولى على القنوات العراقية بنسبة (40%)، تلتها قناة "دجلة" الفضائية بنسبة (29%)، بينما اعتبر المشاركون في الاستبيان أن قناة العراقية الحكومية كانت أسوأ قناة عراقية في تغطية أحداث الاحتجاجات، واصطفت إلى جانب الحكومة العراقية.

أما بالقنوات الإخبارية العربية الإخبارية، فقد حققت قناتا "الحدث" و"العربية" نسبة ساحقة من أصوات المصوتين، وحلت بالمرتبة الأولى بنسبة (81%)، وفي المرتبة الثانية قناة "سكاي نيوز عربية" التي حققت نسبة بلغت (13%)، بينما جاءت قناة "الجزيرة" بالمرتبة الأخيرة بنسبة (6%).

وبالنسبة للقنوات الدولية فقد حققت قناتا "الحرة عراق" و"الحرة" المرتبة الأولى بنسبة (67%) تلتها قناة "بي بي سي" بنسبة (12%)، وقناة (DW) الألمانية بالمرتبة الثالثة بنسبة (11%)، وفي المرتبة الرابعة جادت قناة فرنسا 24 بنسبة (10%).