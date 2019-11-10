شكرا لقرائتكم تونس.. حركة النهضة ترشح الغنوشي لرئاسة البرلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر مجلس شورى حركة النهضة، ذات التوجه الإسلامي، ترشيح رئيسها، راشد الغنوشي، لرئاسة البرلمان مع التمسك بالحق في تشكيل الحكومة ورئاستها، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء تونس على "تويتر".

وكان رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، قال في تصريح لإذاعة "موزاييك" التونسية، السبت، إن الدورة 33 للمجلس تمسكت بحق النهضة في ترشيح رئيس الحكومة الجديدة من داخل النهضة إلى جانب ترشيح الغنوشي لمنصب رئيس البرلمان.

وتملك حركة النهضة أكبر كتلة بالبرلمان الجديد عقب الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي. ولكن أزمة الحركة أن حصتها 25 مقعداً فقط من بين 217، ما يجعل تشكيل الحكومة الائتلافية أمراً حتمياً للحركة.

وإذا لم تنجح النهضة في تشكيل تلك الحكومة خلال شهرين، فإن الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد يكلف شخصية أخرى بالمهمة خلال فترة لا تتعدى شهرين، وفي حال فشل الأخير في تشكيل الحكومة أيضاً، سيدعو الرئيس التونسي إلى انتخابات جديدة.