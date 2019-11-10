مروان خير الدين: الأزمة المصرفية مختلقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

رأى الوزير الأسبق ​مروان خير الدين​ أنه "يجب التنبه الى أن ​الأزمة​ المصرفية مختلقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكداً أن "الملاءة متوفرة في المصارف ولا يوجد أي ​حالات​ افلاس وجميع الودائع مضمونة ولا خوف عليها"، داعياً الى "وقف حرب الشائعات وهلع المواطنين الذين يسحبون أموالاً أكثر من حاجتهم".

وفي حديث صحفي، اعتبر خيرالدين أن "أعداء التغيير الآتي من جراء ​الثورة​ الشعبية يحاولون صرف انتباه اللبنانيين باتجاه ​الوضع المالي​ والمصارف"، مطالباً السياسيين بـ"الإسراع في تأليف ​حكومة​ جديدة بعد اثني عشر يوماً على استقالة الرئيس ​سعد الحريري​ واتخاذ إجراءات حازمة لتطمين المواطنين وامتصاص خوفهم بعد وقف الصراع على الحصص والمقاعد الوزارية"، لافتاً الى أن "الأحزاب فشلت على مدى عقود بتأمين أبسط المتطلبات الحياتية المعيشية".

وأعلن أن "​جمعية المصارف​ ستتخذ غداً عدداً من الإجراءات المهمة لضبط وضع السوق المالية والتخفيف من هلع العملاء وطمأنتهم"، مشيراً إلى أن "الأموال ليست "مونة" ويجب ألا يتم تخزينها في المنازل ومن يسحب مبالغ كبيرة يساهم في الازمة النقدية".