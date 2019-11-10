أردوغان: هناك جهات تسعى لإغراق تركيا بالدماء عبر استخدام التنظيمات الإرهابية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "هناك جهات تسعى لإغراق تركيا بالدماء، باستخدام التنظيمات الإرهابية"، منتقدا "المعارضة التركية القائلة بعدم وجود داع لبقاء قوات تركية في سوريا"، مشدداً على أن "القوات التركية تواصل ملاحقة التنظيمات الإرهابية، في الداخل والخارج"، قائلا إنها "لا تجد مفرا أو مخبأ" من الجيش التركي".
ولفت إلى أن "القوات التركية ستواصل الرد على استفزازات الإرهابيين من الجانب السوري"، مؤكدا "فشل من يحاول زرع الفتنة بين أبناء الجمهورية التركية"، مشيراً إلى أن "محاولات زعزعة الاستقرار في تركيا عبر الهجمات الاقتصادية، باءت أيضا بالفشل، وأن الاقتصاد التركي أحبط كافة المؤامرات التي تحاك ضده".
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