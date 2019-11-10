أردوغان: هناك جهات تسعى لإغراق تركيا بالدماء عبر استخدام التنظيمات الإرهابية

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن "هناك جهات تسعى لإغراق ​تركيا​ بالدماء، باستخدام التنظيمات الإرهابية"، منتقدا "المعارضة التركية القائلة بعدم وجود داع لبقاء قوات تركية في ​سوريا​"، مشدداً على أن "​القوات التركية​ تواصل ملاحقة التنظيمات الإرهابية، في الداخل والخارج"، قائلا إنها "لا تجد مفرا أو مخبأ" من ​الجيش التركي​".

ولفت إلى أن "القوات التركية ستواصل الرد على استفزازات الإرهابيين من الجانب السوري"، مؤكدا "فشل من يحاول زرع الفتنة بين أبناء ​الجمهورية​ التركية"، مشيراً إلى أن "محاولات زعزعة الاستقرار في تركيا عبر الهجمات الاقتصادية، باءت أيضا بالفشل، وأن ​الاقتصاد التركي​ أحبط كافة المؤامرات التي تحاك ضده".