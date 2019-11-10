تسرب مياه الأمطار إلى بعض المحال التجارية في دبي مول بالامارات

انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر تسرب مياه ​الأمطار​ إلى بعض المحال التجارية في دبي مول بالإمارات. فيما أوضح المكتب الإعلامي ل​حكومة​ دبي أنّ "الفرق المتخصصة في شركة اعمار قامت بتنفيذ أعمال الصيانة والتنظيف اللازمة عقب تسرب ​المياه​ لعدد محدود من المحال وبعض المرافق في دبي مول نتيجة لغزارة هطول الأمطار".

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