نصر الحريري: حل الأزمة السورية رهن رغبة أطرافها وأولهم النظام

لفت رئيس هيئة التفاوض العليا للمعارضة السورية ​نصر الحريري​ إلى ان "الوصول لحل سياسي شامل لأزمة ​سوريا​، منوط برغبة الجهات في هذا البلد، وعلى رأسها النظام، والدعم الدولي"، معرباً عن تفاؤله بـ"نتائج الجولة الأولى للجنة الدستورية السورية في جنيف"، واصفا إياها بـ"المعقولة".

وأشار إلى أن "هذه المباحثات تمثل بداية جديدة بين الجهات السورية، ويتحتم علينا أن نكون متفائلين"، مشدداً على "أهمية اجتماعات اللجنة، ووصفها بالمصيرية"، مؤكدا "عدم السماح لأي جهة أو دولة بالتدخل في عملها".