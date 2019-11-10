النشرة: بدء توافد المحتجين الى تقاطع "ايليا" في صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن بدء توافد المحتجين الى تقاطع "ايليا" في صيدا، للبدء بسلسلة من النشاطات الاحتجاجية بعد نهار شهد هدوءا لافتا وسط رفع لافتات ترفض قانون ​العفو العام​ بصيغته الحالية وسط اجراءات للجيش اللبناني وعناصر ​قوى الامن الداخلي​.

كما أفاد عن اقفال مسربين من تقاطع ايليا بسبب كثافة المشاركين في "الاعتصام المفتوح" في احد الاصرار".