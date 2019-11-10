افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، عن بدء توافد المحتجين الى تقاطع "ايليا" في صيدا، للبدء بسلسلة من النشاطات الاحتجاجية بعد نهار شهد هدوءا لافتا وسط رفع لافتات ترفض قانون العفو العام بصيغته الحالية وسط اجراءات للجيش اللبناني وعناصر قوى الامن الداخلي.
كما أفاد عن اقفال مسربين من تقاطع ايليا بسبب كثافة المشاركين في "الاعتصام المفتوح" في احد الاصرار".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: بدء توافد المحتجين الى تقاطع "ايليا" في صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.