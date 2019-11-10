مسيرتان في بخعون والحازمية الضنية تضامنا مع الحراك

نفذ طلاب مدارس رسمية وخاصة في بلدة ​بخعون​ ​الضنية​، مسيرة تضامنية مع مطالب ​الحراك الشعبي​، انطلقت من ساحة ​الساعة​ وسط البلدة وجالت في شوارع البلدة قبل ان تعود من حيث انطلقت، رددوا خلالها هتافات تدعو الى تأييد مطالب الحراك ودعمها.

ونفذ طلاب مدرسة بلدة الحازمية في الضنية مسيرة مماثلة توجهت من المدرسة الرسمية باتجاه بلدة طاران المجاورة، حيث أقيم ​إعتصام​ مشترك في ساحة البلدة، تضامنا مع مطالب الحراك الشعبي.