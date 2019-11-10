السيد: مخطئ جدا من يبتزها متوهما أن الإنتفاضة الشعبية كانت له وليست عليه

أوضح النائب ​جميل السيد​ عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصريحه في الصباح، قائلا "للتوضيح، عندما أقول دعهم كلهم يسقطون قصدت بكلهم، الفاسدون من حلفاء وأخصام للمقاومة، وهؤلاء يبتزونها، وكل منهم على طريقته، وبمناسبة عقدة تكليف وتأليف ​الحكومة​، مخطئ جدا من يبتزها متوهما أن الإنتفاضة الشعبية كانت له وليست عليه، وهذه حقيقة ربما يتجاهلها الشيخ سعد".

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