النشرة: تجمع شعبي حاشد في بيروت دعما للعفو العام الثلاثاء؟

علمت "​الخليج 365​" ان "عددا من فاعليات ​البقاع​ يتباحثون في خطوات لدعم اقرار مشروع ​العفو العام​ الذي أورده ​مجلس النواب​ على جدول أعماله في ​الجلسة التشريعية​ التي ستنعقد الثلاثاء المقبل".

وأشارت المعلومات الى أن "أبرز الخطوات التي يتم درسها هي القيام بتحرك شعبي داعم لإقرار العفو في ​وسط بيروت​ منذ ساعات الصباح الأولى".

ولكن لم يتم التوصل الى بت أمر التحرك، على أن تحسم أمره ​الاتصالات​ التي تجري بين فاعليات عشائرية وشباب ​بعلبك الهرمل​ و​الشمال​.

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