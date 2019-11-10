علمت "الخليج 365" أن المريض ع. ر. لم يتمكن من دخول مستشفى بيروت الحكومي رغم وضعه السيء وحاجته الفورية للمستشفى، الا بعد أن اتصل ذووه بالنشرة التي تواصلت بدورها مع وزارة الصحة.
وفي التفاصيل: "طُلب من المريض تأمين مبلغ مالي قبل دخوله، وهو الأمر الذي لم يكن متوفرا معه وبعد انتظار لساعات قامت "النشرة" بالتواصل مع وزارة الصحة واستجاب وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جميل جبق بسرعة كبيرة مشكورا واتصل بالمستشفى وطلب دخول المريض ومتابعة حالته".
وهنا اذ تشكر "النشرة" وزارة الصحة والوزير على التجاوب السريع، تسأل مستشفى بيروت الحكومي، "ألا يمكن للمواطن الفقير أن يجد علاجا الا بحال دفع المال أو كان له واسطة؟.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة" تواصلت مع وزارة الصحة لإدخال مريض لمستشفى بيروت الحكومي بعد رفضها إدخاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.