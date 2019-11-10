"النشرة" تواصلت مع وزارة الصحة لإدخال مريض لمستشفى بيروت الحكومي بعد رفضها إدخاله

علمت "​الخليج 365​" أن المريض ع. ر. لم يتمكن من دخول ​مستشفى بيروت الحكومي​ رغم وضعه السيء وحاجته الفورية للمستشفى، الا بعد أن اتصل ذووه بالنشرة التي تواصلت بدورها مع ​وزارة الصحة​.

وفي التفاصيل: "طُلب من المريض تأمين مبلغ مالي قبل دخوله، وهو الأمر الذي لم يكن متوفرا معه وبعد انتظار لساعات قامت "النشرة" بالتواصل مع وزارة الصحة واستجاب وزير الصحة في ​حكومة​ تصريف الاعمال الدكتور ​جميل جبق​ بسرعة كبيرة مشكورا واتصل بالمستشفى وطلب دخول المريض ومتابعة حالته".

وهنا اذ تشكر "النشرة" وزارة الصحة والوزير على التجاوب السريع، تسأل مستشفى بيروت الحكومي، "ألا يمكن للمواطن الفقير أن يجد علاجا الا بحال دفع ​المال​ أو كان له واسطة؟.