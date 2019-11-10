درغام: لا للعفو العام و لا للعفو عن قتلة الجيش ولا للعفو عن ناهبي المال العام

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​أسعد درغام​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "في الوقت الذي ننادي به بالمحاسبة والمساءلة يطالب بعض الافرقاء بقانون ​العفو العام​، جلسة الثلاثاء لإقرار الخطط والقوانين الإصلاحية وأخذ العبرة من صرخة الناس، للتأسيس لمرحلة سياسية جديدة"، مؤكداً أنه "لا للعفو العام و لا للعفو عن قتلة ​الجيش اللبناني​ ولا للعفو عن ناهبي ​المال​ العام".

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