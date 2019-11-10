أخمد عناصر ​الدفاع المدني​ من مركز ​القبيات​، حريقا اندلع في خراج ​بلدة القبيات​ وأتى على مساحة من الاراضي العشبية وبعض اشجار الكينا والصنوبر. كما عمل فرق إطفاء "جمعية الرسالة- الإسعاف الصحي" على إخماد حريق شب في أحراج بلدة الحنية في صور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حرائق في خراج بلدة القبيات بعكار وأحراج بلدة الحنية في صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.