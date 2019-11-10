موراليس سيدعو إلى انتخابات جديدة في بوليفيا

اسماء السيد - لاباز: أعلن الرئيس البوليفي ايفو موراليس الأحد أنه سيدعو إلى انتخابات رئاسية جديدة في بوليفيا حيث لا تهدأ الاحتجاجات الرافضة لاقتراع 20 تشرين الأول/اكتوبر.
وقال موراليس في مداخلة متلفزة، "قررت التجديد لكل اعضاء المحكمة الانتخابية العليا"، مضيفا "سأدعو إلى انتخابات جديدة تسمح، عبر الانتخاب، للشعب البوليفي بأن يختار ديموقراطيا السلطات الجديدة".
وقبيل إعلان موراليس، دعت منظمة الدول الاميركية إلى إلغاء انتخابات 20 تشرين الأول/اكتوبر منددة بأعمال تزوير شابتها، وأعلنت أنه يتوجب الدعوة إلى انتخابات جديدة.
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