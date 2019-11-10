"الشكاوى الموحدة" تستجيب لـ9 شكاوى أمطار خلال أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

تعاملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، برئاسة مجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر الماضي مع 62 ألفا و568 شكوى وطلبا واستغاثة، تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة، وتلقى ورصد الشكاوى من خلال المنظومة وسرعة التنسيق مع الجهات الحكومية لإزالة أسباب تلك الشكاوى، وقد تم الانتهاء من فحص ومراجعة 61957، حيث تم توجيه 46613 شكوى لجهات الاختصاص.

وقامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بجهود كبيرة في المدن الجديدة للتعامل مع شكاوى المواطنين لشفط مياه الأمطار نتيجة لكميات الأمطار الكبيرة وكذلك انقطاعات الكهرباء الناتجة عن ذلك ومن أكثر المناطق التي تمت بها هذه الجهود مدينة العبور، حيث تم الدفع بـ7 سيارات شفط تابعة للجهاز و4 عربات من الأجهزة المجاورة بالإضافة إلى عربة السيول وعربة طوارئ، وتم السيطرة على الموقف في جميع الطرق والمحاور الرئيسية والأنفاق، ومن أهمها نفقا الحي السابع والتاسع والطريق الرئيسي للمدينة.

كما قامت محافظة الإسكندرية بجهود كبيرة في الاستجابة لشكاوى المواطنين المتضررين من جراء الأمطار، ومتابعة عمليات صرف مياه الأمطار بأغلب مناطق المحافظة، ومنها الهانوفيل والعجمي البيطاش ومنطقة المنشية ومحطة الرمل والدخيلة، وكذلك التعامل مع الشكاوى الواردة، حيث تم شفط المياه من شارع هاني كمال الدين سيدي جابر حي شرق، وشارع الحجاري بحري والشوارع المجاورة بحي الجمرك، وخلف سنترال العوايد ومن شارع بن عقيل شاكوس وأنفاق 45 وسيدي بشر ومحمد نجيب وشارع بن سلامة وشارع مصطفى كامل بحي المنتزه أول حي المنتزه أول.

وقامت محافظة الدقهلية بجهود كبيرة للاستجابة للشكاوى الواردة لها لكسح مياه الأمطار ومنها على سبيل المثال قرية البصراط مركز المنزلة حيث أوضح أهل القرية أنهم محاصرون بالقرية نتيجة الأمطار الغزيرة وتوقف البيارات عن شفط مياه الأمطار، حيث قامت المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوجيه عدد من سيارات شفط المياه لإزالة أي آثار أمطار متواجدة واستمر العمل حتى مساء نفس اليوم.

كما تم التعامل مع الشكاوى الواردة من أهالى قرية البيضاء وقرية الربع مركز تمى الإمديد وبمدخل مدينة المنصورة لسحب المياه لتيسير حركة المواطنين والسيارات على الطرق.

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وقامت محافظة مطروح بالتعامل مع ما ورد لها من شكاوى، ومنها عطل حركة السيارات علي طريق مطروح الإسكندرية بسبب مياه الأمطار قاطعة الطريق الدولي الإسكندرية/مطروح ك55 قبل مطروح، حيث تم شفط المياه من اطنوح علي الطريق الدولي مع تمركز فريق عمل بمنطقة رأس الحكمة ومعهم 2 عربة كسح و2 ماكينة شفط احتياطي لأي طوارئ جديدة علي الطريق، كما تم سحب المياه من الطريق الرئيسي بمركز الضبعة، حيث غطت المياه نصف الطريق لمسافة 200 متر تقريبا والتي كانت بكميات كبيرة جدا.

واستجابت محافظة كفرالشيخ لشكوى أهالي طلاب مدرسة قرية 62 الخاشعة بمركز الحامول محافظة كفر الشيخ من غرق حوش المدرسة مياه الصرف والأمطار، وتم رفع المياه ونظرًا لوجود رمال بأرض الفناء فقد تم عمل خطوط عرضيه وطولية لإحكام التصفية وتم الإعادة عليها.

كما استجابت محافظة كفرالشيخ لما تم رصده حول غرق قرى الحدادي، والصيادين، والقواسم بمركز سيدى سالم محافظة كفر الشيخ، حيث أوضحت أن مصرف نشرت يصرف في بحيرة البرلس وأن أعلى منسوب افتراضي تصل إليه المياه في البحيرة 50 سم وارتفاع منسوبه نتيجة لارتفاع منسوب المياه في بحيرة البرلس بمقدار 1.2 م، مما أدى إلى ارتداد المياه في مصرف بحر نشرت وغرق الجسر المشترك بين المصرف المذكور وترعة جادالله بطول 1.5كم، ولمعالجة ذلك فقد تم تركيب 4 وحدات طوارئ لتخفيض مناسيب المياه كما تم نقل عدد 7 حفار لموقع الغرق وتم تعلية جسور المصرف في المنطقة الغارقة ومنسوب المياه بالمصرف ينخفض تدريجيا بصورة بطيئة وذلك لارتباطه بمنسوب البحيرة.

ونتيجة لرصد استغاثات المواطنين سكان منطقة قشوع ونادي الصيد بمحافظة الإسكندرية نتيجة الأضرار التي لحقت بسبب الأمطار، قامت وزارة التضامن الاجتماعي على الفور بتوجيه فريق عمل للانتقال برفقة عدد من المؤسسات الخيرية للتخفيف من معاناة المضارين وتبين أن عدد الأسر المضارة 8 أسر بسبب تراكم المياه لعدم توافر شبكة صرف صحي بالمنطقتي، وتقرر تقديم مساعدات عينية عاجلة من أحد المؤسسات الخيرية، مواد غذائية ولحاف فيبر لكل أسرة، كما تم تكليف رئيس الوحدة الاجتماعية بمساعدة الأسر في سرعة إنهاء مستندات صرف تعويضات الممتلكات من بند الإغاثة.

وبالنسبة لشكوى أهالي منطقة قلابشو وزيان بمحافظة الدقهلية بخصوص محطة الصرف الزراعي التي لا تعمل وأن الموظفين يقومون بتشغيله لصالح صيادين الزراعة بالبحر المتوسط وليست للزراعة وأنه تم فتح الري بالصرف مما أدى إلى إتلاف المحاصيل الزراعية، أوضحت وزارة الموارد المائية والري أنه حدث عطل بإحدى دوائر التغذية الكهربائية بمحطة قلابشو وزيان تزامن ذلك مع زيادة معدلات مياه الري وهطول الأمطار بشدة مع عدم استهلاك المياه في الزراعة، فقامت أجهزة الوزارة بغلق كافة الفتحات المؤدية إلى المحطة وفتح هدار جمصة فتحًا حرًا لتخفيف العبء عن المحطة، كما قامت إدارة صرف دمياط بتطهير المنطقة الواقعة أمام محطة الصرف المذكورة حتى عادت المحطة إلى معدلاتها الطبيعية.