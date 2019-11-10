"الشكاوى الموحدة" تستجيب لشكوتين متعلقتين بالطرق خلال أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

تعاملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، برئاسة مجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر الماضي مع 62 ألفا و568 شكوى وطلبا واستغاثة، تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة، وتلقى ورصد الشكاوى من خلال المنظومة وسرعة التنسيق مع الجهات الحكومية لإزالة أسباب تلك الشكاوى، وقد تم الانتهاء من فحص ومراجعة 61957، حيث تم توجيه 46613 شكوى لجهات الاختصاص.

وتم رصد شكوى على موقع فيسبوك عن وجود ميل للسور الحديدي الخاص بالطريق الدائري أعلى منطقة الشهيد بالطوابق وكذلك خروج كابلي كهرباء من الأرض في موقع الميل، تم توجيه الشكوى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حيث اتضح أن الكابل هو كابل إنارة أعلى الدائري لا يتبع الشركة ولا يوجد به كهرباء وتم إعادة عزله وتعميقه ثم توجيه الشكوى إلى الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، والتي قامت بإرسال فرقة صيانة للمكان وقامت بإزالة السور الآيل للسقوط وتم رفع المقايسة وعمل سور جديد بالورش وتم تركيبه.

كما تم رصد شكوي حول حاجز حديد آيل للسقوط أعلى الدائري الوصلة فوق ترسا المتجه إلى المريوطية قبل شارع الهرم، فتم توجيه الشكوى إلى الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، والتي أرسلت فرقة صيانة للمكان وقامت بإزالة الدرابزين الأيل للسقوط وتم رفع المقايسة وعمل درابزينات جديدة بالورش وتم تركيبها.