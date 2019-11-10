شركات أسمنت ترفع أسعارها 100 جنيه لتعويض الخسائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

رفعت بعض شركات الأسمنت سعر الطن بنحو 100 جنيه تسليم أرض المصنع، وبين 120 و130 جنيها للمستهلك، خلال الأيام الماضية، في محاولة لتعويض خسائرها، بحسب تجار تحدثوا لمصراوي.

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن بعض شركات الأسمنت رفعت سعر الطن، مع تعطيش السوق، في محاولة لكسر حالة الركود التي أصابت السوق وكبدت الشركات خسائر كبيرة.

وأضاف الزيني أن سعر طن الأسمنت حاليا تسليم أرض المصنع يتراوح بين 750 جنيها و800 جنيه مقابل 650 جنيها و700 جنيه.

وقال عبد العزيز قاسم، نائب رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر طن الأسمنت الحالي للمستهلك يتراوح بين 920 و950 جنيها بحسب كل شركة مقابل 800 و820 جنيها.

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وتوقع الزيني انخفاض الأسعار مجددا مع التقلبات الجوية التي يشهدها فصل الشتاء وتراجع حركة البناء، خاصة في ظل الطاقات الإنتاجية الكبيرة في السوق، وعدم قدرة السوق على تحمل مزيد من الزيادة في السعر.

وكان تقرير لوحدة الأبحاث في بنك استثمار فاروس، ذكر في مايو الماضي، أن شركات الأسمنت تواجه ضغوطا كبيرة في ظل زيادة المعروض وانخفاض الطلب المحلي والصادرات، حيث تراجع الطلب بنسبة 9% ليسجل 12.3 مليون طن في الربع الأول من 2019، ما تسبب في تراجع أسعار المبيعات في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 5.3%.

وتشكو شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، بصفة مستمرة، من التحديات التي تواجه الشركات بسبب ارتفاع الفائض في الإنتاج عن الطلب بنحو 33 مليون طن بنهاية العام الماضي.

ووصل إجمالي الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت في مصر والبالغة 19 شركة بينها 18 شركة قطاع خاص، نحو 83 مليون طن العام الماضي، بحسب بيانات سابقة من الشعبة.