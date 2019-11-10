شاهد بالفيديو .. الأمطار الغزيرة تغرق "دبى مول"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو يظهر تسرب مياه الأمطار إلى أسواق دبى مول فى الإمارات العربية المتحدة. المتحدة. يأتى ذلك فيما ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن الفرق المتخصصة في Advertisements شركة "إعمار" نفذت أعمال الصيانة والتنظيف اللازمة عقب تسرب المياه لعدد محدود من المحال وبعض المرافق في دبي مول نتيجة لغزارة هطول الأمطار شركة "إعمار" نفذت أعمال الصيانة والتنظيف اللازمة عقب تسرب المياه لعدد محدود من المحال وبعض المرافق في دبي مول نتيجة لغزارة هطول الأمطار

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