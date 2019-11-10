تفاصيل التقديم على وظائف المديرية العامة للجوازات بالسعودية

أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية عن تقديم وظائف جديدة للمرأة بالجوازات برتبة جندي لحاملات الثانوية، موضحة أن التعيين سيكون على وظائف الكادر النسائي في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ومطار الملك فهد الدولي ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، بجانب جسر الملك فهد بالمنطقة الشرقية.

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وكشفت إدارة القبول والتسجيل المركزي في وزارة الداخلية السعودية أن التقديم في الوظائف المتاحة سيكون عبر منصة التوظيف الإلكترونية "أبشر" لوزارة الداخلية، محددة موعد استقبال طلبات المتقدمات والتي ستبدأ من اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر، 13 ربيع الأول

، مشيرة أن التقديم سيستمر حتى يوم الخميس الموافق14 نوفمبر، 17 ربيع الاول 1441.

وللتقديم على وظائف المديرية العامة للجوازات 1441 اضغط هنا

ويأتي الإعلان عن وظائف للمرأة السعودية الفترة الأخيرة بعد أن تم توسيع دور المرأة في كافة المرافق الحكومية التي تقوم عليها الجوازات.

وحددت الإدارة عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمة للوظائف الخاصة بمديرية الجوازات.

شروط التقديم:

. أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

. أن تكون الهوية الخاصة بالمتقدمة سارية المفعول.

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. أن تكون حاصلة على الثانوية العامة أو مايعادلها.

. لابد أن تكون المتقدمة لوظيفة المديرية العامة للجوازات حسنة السير

والسلوك.

. ألا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي.

. ألا يقل طولها عن 155 سم.

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وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن الأولوية للمتقدمات لمن تحمل المؤهل الأعلى أو دورات معتمدة على اللغات الأجنبية أو لغة الإشارة أو في الحاسب الآلي بشرط ألا تقل مدتها عن 9 شهور.

كما أكدت على المتقدمات ضرورة ملء طلبات التسجيل والتقديم بدقة تجنبًا لاستبعاد المتقدمة من عملية التوظيف.

ويذكر إلى أن بوابة أبشر للتوظيف تم تدشينها من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية بهدف إتاحة التقديم بشكل إلكتروني على المسابقات الوظيفية العسكرية التي تطرح من مختلف الجهات بشكل سهل وميسر، حيث إن التقديم على الوظائف لايحتاج للتسجيل في المنصة، ولكن يقوم الراغب في التقديم للوظيفة والتي تنطبق عليهم الشروط بالتقديم على الوظائف في الوقت المحدد دون حمل عناء طريقة التسجيل.