كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل عدد كبير من عناصر "داعش" جراء قصف جوي للتحالف الدولي بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
توفي عدد كبير من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الأحد، إثر 14 ضربة جوية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، في جبال مخمور شمال العراق، حسبما صرحت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية.
هذا وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان، أن "قوة من قيادة العمليات الخاصة الثانية جهاز مكافحة الإرهاب وبإسناد طيران التحالف الدولي، تنفذ عملية واسعة لملاحقة مجموعة من عصابات داعش الإرهابية في جبال مخمور، نتج عنها مقتل عدد كبير من الإرهابيين، وتدمير خنادق وكهوف من خلال 14 ضربة جوية نفذها طيران التحالف الدولي".
وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.
تنظيم "داعش" الإرهابي
كان يسمى في الماضي "تنظيم الدولة الإسلامية" في العراق والشام، الذي يُعرف اختصاراً بـ "داعش"، وهو تنظيم مسلَّح يتبع فكر جماعات السلفية الجهادية، ويهدف أعضاؤه حسب اعتقادهم، إلى إعادة "الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة"، ويتواجد أفراده وينتشر نفوذه بشكل رئيسي في العراق وسوريا مع أنباء بوجوده في المناطق دول أخرى هي جنوب اليمن وليبيا وسيناء وأزواد والصومال وشمال شرق نيجيريا وباكستان، وزعيم هذا التنظيم السابق هو أبو بكر البغدادي.
عملية استهدفت "البغدادي"
ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (البنتاجون)، أن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، يوم السبت، في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.
وأوضحت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن العملية جرت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ونفذتها قوات عمليات خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه.
نتائج العملية
ونقلت المجلة عن المسؤول الأمريكي أنه اطلع على نتائج العملية، مشيرا إلى قتال قصير وقع عندما دخلت القوات الأمريكية للمجمع الذي اختبئ داخله أبو بكر البغدادي.
كما أشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤول بالبنتاجون إلى أن زعيم داعش فجر -على ما يبدو- سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية، لافتة إلى أن تأكيد مقتل زعيم داعش مرهون بالانتهاء من تحليل عينات الحمض النووي.