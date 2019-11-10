كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل عدد كبير من عناصر "داعش" جراء قصف جوي للتحالف الدولي بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي عدد كبير من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الأحد، إثر 14 ضربة جوية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، في جبال مخمور شمال العراق، حسبما صرحت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية.

هذا وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان، أن "قوة من قيادة العمليات الخاصة الثانية جهاز مكافحة الإرهاب وبإسناد طيران التحالف الدولي، تنفذ عملية واسعة لملاحقة مجموعة من عصابات داعش الإرهابية في جبال مخمور، نتج عنها مقتل عدد كبير من الإرهابيين، وتدمير خنادق وكهوف من خلال 14 ضربة جوية نفذها طيران التحالف الدولي".

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.

تنظيم "داعش" الإرهابي

كان يسمى في الماضي "تنظيم الدولة الإسلامية" في العراق والشام، الذي يُعرف اختصاراً بـ "داعش"، وهو تنظيم مسلَّح يتبع فكر جماعات السلفية الجهادية، ويهدف أعضاؤه حسب اعتقادهم، إلى إعادة "الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة"، ويتواجد أفراده وينتشر نفوذه بشكل رئيسي في العراق وسوريا مع أنباء بوجوده في المناطق دول أخرى هي جنوب اليمن وليبيا وسيناء وأزواد والصومال وشمال شرق نيجيريا وباكستان، وزعيم هذا التنظيم السابق هو أبو بكر البغدادي. Advertisements