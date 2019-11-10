كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يبحث هاتفيًا مع بوتين الوضع في شمال شرق سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية نقلا عن الرئاسة التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ناقشا آخر التطورات في سوريا في اتصال هاتفي يوم السبت.

وقد أكد الزعيمان التزامهما بالاتفاقية الموقعة بين أنقرة وموسكو في مدينة سوتشي الروسية في 22 أكتوبر.

حيث شنت تركيا في 9 أكتوبر هجومًا في شمال شرق سوريا بهدف طرد قوات وحدات حماية الشعب الكردي السوري من المنطقة الحدودية وإنشاء "منطقة آمنة" لتوطين اللاجئين السوريين.

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وقد أوقفت أنقرة تقدمها في اليوم التاسع بموجب اتفاقين منفصلين مع واشنطن وموسكو

وبموجب اتفاق سوتشي، ستنسحب القوات الكردية من على بعد 30 كيلومتراً (18.6 ميلاً) جنوب الحدود التركية مع سوريا، وستقوم قوات الأمن من تركيا وروسيا بدوريات مشتركة هناك.

كما أعلنت الأناضول، إن أردوغان وبوتين ناقشا سبل زيادة حجم التجارة الثنائية.