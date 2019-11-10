كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة شمال الرقة بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المرصد السوري، اليوم الأحد، مقتل 5 أشخاص وإصابة 13 أخرين، في انفجار عنيف هز بلدة سلوك السورية الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف الرقة الشمالي

ووفقًا للمرصد السوري، هز انفجار عنيف مدينة تل أبيض الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف الرقة الشمالي، ناجم عن انفجار سيارة مفخخة بالقرب من أبنية تعرف باسم "العنبرجي" في المدينة، ما أدى لأضرار مادية كبيرة في موقع التفجير، بالإضافة لسقوط جرحى.

وفرضت الفصائل المسلحة طوق أمني في المكان، واعتقالهم لشخص بتهمة ركنه للسيارة المفخخة التي انفجرت.

وذكر المرصد السوري في الثاني من الشهر الجاري، أن مزيداً من الخسائر البشرية وقعت جراء الانفجار الذي ضرب مدينة تل أبيض الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، حيث ارتفع إلى 14 تعداد المقاتلين من الفصائل والمدنيين ممن قضوا جراء انفجار سيارة مفخخة بالقرب من محطة وقود في المدينة الواقعة شمال مدينة الرقة، بينهم 7 مدنيين من ضمنهم طفلان، فيما لا يزال عدد القتلى مرشحا للارتفاع لوجود أكثر من 21 مصابا بجراح متفاوتة، بعضهم في حالات خطرة.

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وفي سياق آخر، سقطت طائرة استطلاع تركية، اليوم الأحد، في قرية صورصور التي تبعد حوالي 18 أو 20 كم خارج المنطقة الآمنة عند الحدود السورية – التركية، في الريف الجنوبي للدرباسية.

وأعلنت المرصد السوري، أن عنصرا من قوات النظام قتل وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح، جراء استهداف أحد الحواجز التابعة للأمن السياسي في بلدة كفربطنا بالغوطة الشرقية بعبوة ناسفة زرعها مجهولون.

وقد وصلت 5 عربات عسكرية روسية، صباح اليوم الأحد إلى منطقة الدرباسية، وانتقلت إلى قرية شيريك، حيث التقت مع القوات التركية، من دون أن تعرف طبيعة اللقاء، حسبما أفاد المرصد السوري.