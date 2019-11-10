كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كمبوديا ترفع الإقامة الجبرية لزعيم المعارضة قبل قرار الاتحاد الأوروبي التجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفعت كمبوديا القيود المفروضة على الاقامة الجبرية على زعيم المعارضة كيم سوخا اليوم الأحد بعد أكثر من عامين من اتهامه بالخيانة لكن الاتهامات باقية وتم حظره من السياسة ومن مغادرة البلاد.

وتزايد الضغط على هون سن، وحاكم كمبوديا الاستبدادي منذ أكثر من ثلاثة عقود، لتخفيف القمع على خصومه، حيث يدرس الاتحاد الأوروبي ما إذا كان سيتم تخفيض شروط التجارة التفضيلية.

وقال "كيم سوخا" في أحد مواقع الفيس بوك: "بصفتي شخصًا بريئًا سُجن لمدة عامين، وأواصل المطالبة بإسقاط التهم الموجهة لي".

وأضاف، أتوقع أن يكون قرار اليوم هو الخطوة الأولى، لكنني، وكذلك العديد من الكمبوديين الذين فقدوا الحرية السياسية، ما زلت بحاجة إلى حلول حقيقية وعدالة."

وقُبض على كيم سوخا، البالغ من العمر 66 عامًا، في عام 2017، وتم حظر حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي (CNRP) في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة في العام الماضي والتي اجتاحها الحزب الحاكم في هون سن، ولكن أدانتها الدول الغربية باعتبارها مهزلة.

وتم اتهام كيم سوخا بالتآمر مع الأجانب للإطاحة بهون سين - وهي تهمة وصفها بأنها هراء.

وقالت محكمة بلدية بنوم بنه في بيان، أن كيم سوخا يمكن أن يغادر منزله، ولكنه لا يستطيع ممارسة نشاط سياسي أو مغادرة البلاد.

ويأتي تخفيف القيود أيضًا بعد يوم واحد من وصول سام رينسي البالغ 70 عامًا، وهو أحد مؤسسي حزب المعارضة المحظور عليه الآن، إلى المنطقة من المنفى الذي فرضه على نفسه قائلًا إنه كان يهدف إلى العودة إلى ديارهم لحشد معارضي هون سن.

رحب رينسي بإطلاق سراح كين سوخا من الإقامة الجبرية، لكنه قال إنه يجب إسقاط جميع التهم وإعادة الحزب.

وقال رينسي لرويترز في ماليزيا، لا يزال يمثل لفتة إيجابية من جانب نظام هون سين، وإنها مجرد خطوة صغيرة نحو الاتجاه الصحيح، مضيفًا، إنه لم يتحدث بعد إلى كم سوخا.

وحكم هون سن (67 عامًا) البلاد التي يبلغ عدد سكانها 16 مليونًا لأكثر من 34 عامًا بيد حديدية وقدرة على مواجهة خصومه ضد بعضهم البعض.

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"خطوة محدودة للأمام"

ووصفت السفارة الأمريكية تخفيف القيود بأنه "خطوة محدودة إلى الأمام" ودعت السلطات إلى إسقاط التهم.

وقال بيان للسفارة، أن الولايات المتحدة تدعو إلى الإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفًا أو غير قانوني، بمن فيهم الصحفيون ونشطاء المجتمع المدني وأنصار وأعضاء أحزاب المعارضة السياسية".

وقُبض على أكثر من 50 شخصًا في الأسابيع الأخيرة منذ أن قال راينسي إنه يعتزم العودة إلى ديارهم بعد فراره في عام 2015 بسبب إدانة تشهيرية يقول إنها سياسية.

وقالت حكومة كمبوديا إنه لم يُمنع من الدخول، ولكنها حذرت من أنها ستتخذ إجراءً ضد أي شخص يهدد أمن الدولة.

فقط عندما جمع كيم سوخا وسام رينسي فصائل المعارضة المتنافسة قبل الانتخابات في عام 2013، شكلوا تهديدًا انتخابيًا خطيرًا لحزب الشعب الكمبودي الذي يتزعمه هون سن.

ودفعت حملة القمع ضد المعارضة الكمبودية الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في التفضيلات التجارية الممنوحة بموجب برنامج تجاري، ومن المقرر اتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة هذا الأسبوع.

ويمثل الاتحاد الأوروبي أكثر من ثلث صادرات كمبوديا، بما في ذلك الملابس والأحذية والدراجات.

وقال فيل روبرتسون من منظمة رصد حقوق الإنسان، ومقرها الولايات المتحدة، أن إطلاق سراح كيم سوخا من الإقامة الجبرية هو محاولة في اللحظة الأخيرة لتجاهل الغضب الأوروبي."

وأضافت، لكنها في الحقيقة قليلة جدًا ومتأخرة جدًا عن تحديد أولي لـ EBA في 12 نوفمبر، ولم يدل وفد الاتحاد الأوروبي في بنوم بنه بأي تعليق فوري.

