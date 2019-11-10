كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تحذر فرنسا من تقويض حلف الناتو الأمني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر وزير الخارجية الالماني هايكو ماس اليوم الاحد من تقويض حلف شمال الأطلسي في رد فعل برلين القوي حتى الان على تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بشأن التحالف الأمني، وفقًا لرويترز.

وأخبر ماكرون مجلة الإيكونومست هذا الأسبوع أن الناتو يعاني من "إلغاء للعقل"، مشيرًا إلى قلة التنسيق وعدم القدرة على التنبؤ في عهد الرئيس دونالد ترامب.

كما أعرب عن شكوكه في المبدأ الأمني ​​للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بأن الهجوم على حليف واحد سيعامل على أنه هجوم على الجميع.

وكتب ماس في عمود نشرته مجلة دير شبيجل على الإنترنت، سيكون من الخطأ إذا قوضنا الناتو. مضيفًأ، بدون الولايات المتحدة، لن تتمكن ألمانيا ولا أوروبا من حماية أنفسهم بشكل فعال".

وأيد ماس دعوة ماكرون لتعزيز قدرات أوروبا الدفاعية. وكتب ماس؛ لهذا السبب نعمل جنبًا إلى جنب مع فرنسا من أجل بناء أوروبا، وسنعمل معًا بشكل أوثق في السياسة الأمنية.

كان لفرنسا دور تقليدي في حلف الناتو، حيث لم تشارك في تخطيطها العسكري الاستراتيجي من 1966 إلى 2009 على الرغم من كونها عضوًا مؤسسًا. وكانت تصريحات ماكرون - قبل شهر من قمة الناتو في الرابع من ديسمبر في لندن - غير متوقعة.

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ومن جانبها، اتهمت ألمانيا الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين بإنفاق القليل على الدفاع.

وكرر ماس دعوته إلى إنشاء مجلس أمن أوروبي تشارك فيه بريطانيا أيضًا، بغض النظر عن خروج لندن المخطط له من الاتحاد الأوروبي.

وقال ماس إنه كان يعمل عن كثب على هذه الفكرة مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان، وستقدم ألمانيا إطارًا لمثل هذا المجلس خلال فترة رئاسته للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2020.

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مقطعها الصوتي الأسبوعي أن الناتو هو الركن الأساسي للهندسة الدفاعية الألمانية، مضيفة أنه يتعين على الدول الأوروبية تحمل المزيد من المسؤوليات في التحالف الأمني.

سنقوم أيضًا بتطوير أنظمة الأسلحة معًا في المستقبل. وهذا يشمل مشروع طائرة مقاتلة جديدة وكذلك دبابة قتال.

وستجتمع المستشارة مع ماكرون في برلين في وقت لاحق اليوم الأحد خلال عشاء بمناسبة الذكرى الثلاثين لسقوط حائط برلين.

